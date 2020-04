14 abr 2020

Si hay algo que ha dado mucho de qué hablar esta cuarentena es la cuarta temporada de 'La casa de papel'. La serie ha estrenado nuevos capítulos durante el confinamiento y muchos han tardado horas en devorarlos. Sin embargo, no solo ha sido la trama la que se ha viralizado, si no también sus personajes, la filosofía de la serie y hasta el vestuario y la caracterización. Y entre esos elementos se encuentra el peinado feminista de Nairobi y el pelo corto de Tokio, personaje que interpreta Úrsula Corberó. La actriz, que ha cambiado de look en muchas ocasiones, ha confesado cortarse ella misma la melena y el flequillo de un peinado pixie que ahora todas queremos copiar.

Si tú también formas parte de las miles de personas que han aprovechado el aislamiento para ver 'La casa de papel', es muy probable que viendo la fuerza de Tokio te hayas planteado cómo te quedaría ese pelo corto que ella lleva. Un corte pixie que, junto a la careta de Dalí, es ya uno de los iconos de la serie y que estamos seguras de que se va a convertir en uno de los más copiados cuando llegue la época de calor. "Demasiado arriesgado para mí", habrás pensado. Así pues, si no lo ves muy claro, atenta a los motivos por los que deberías probarlo.

En la primera temporada de la serie, Tokio lleva un minibob con flequillo recto, un peinado que va evolucionando a lo largo de la ficción de Netflix y que ahora es un pixie despeinado perfecto para el verano. Y no solo lo es por ser muy fresquito y cómodo, si no también por lo sencillo que es peinarlo al salir de la playa o la piscina sin necesidad de usar planchas o secador. Además, es un corte muy fácil de mantener. De hecho, la propia Úrsula ha admitido que es ella quien se lo corta haciendo pequeños tirabuzones. Atrévete y arriesga con un buen cambio de look como ha hecho la actriz. ¡Te va a encantar!