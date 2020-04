3 abr 2020

Sabemos que, después de tantas semanas de encierro, una maratón de la cuarta temporada de La Casa de papel es, ahora mismo, tu idea de un fin de semana perfecto. La serie se acaba de estrenar en Netflix y con ella, su protagonista, Úrsula Corberó, se convierte de nuevo en nuestro icono de estilo favorito. Hay muchas razones: sus maquillajes ideales, sus looks effortless, sus atrevidos y vibrantes labios rojos… Entre todo ellos destaca siempre su pelo corto ultracool. Audaz y envidiable, lo lleve pixi, mullet o minibob, Úrsula acierta siempre siempre con su cabello.

Todos sabemos que lo más complicado de llevar el pelo corto es el mantenimiento mientras crece. Porque puedes pasar de un corte ideal a un nido de gorriones asilvestrado en cuestión de dos semanas si no pasas por las manos de tu amado peluquero. Pero, en tiempos de confinamiento total tienes dos opciones: intentar emular a Najawa Nimri y otras famosas, cometer un estropicio como Chenoa o seguir los consejos de la propia Úrsula Corbéro, que, por lo visto, lleva años arreglándose el corte ella misma y tiene el truco perfecto para mantener bajo control los pelos cortos.

Lo ha confesado esta misma semana en una entrevista que ha concedido por videoconferencia al programa de David Broncano, La Resistencia. Desde “la casa mi chico en Buenos Aires”, donde se refugia la actriz mientras pasa la emergencia mundial del coronavirus, la actriz hablo, entre otras muchas cosas, de su pelo. Y de cómo lleva años metiendo ella misma la tijera entre visitas a la peluquería.

“Me lo corto yo sola desde hace bastante tiempo –le cuenta a Broncano–, incluso en el rodaje. Cuando veo que tengo pelos del flequillo que se me vienen a la cara y me tapan las cejas, me agobio”. ¿Su truco infalible? Nunca corta el flequillo en recto. “Hago pequeños tirabuzones con los mechones y les meto ligeros tijeretazos”. A Úrsula le sienta de maravilla. ¿Te atreves tú a intentarlo?