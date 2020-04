7 abr 2020

Ahora que el éxito de Úrsula Corberó es global, te proponemos repasar sus looks de pelo más importantes, desde su debut en la serie de televisión Física y química hasta su triunfo planetario gracias a La casa de papel. Esta ficción española y residente en Netflix acaba de estrenar su cuarta temporada con aclamación de fans y crítica. Imposible entender a Úrsula o a Tokio, su personaje, sin el corte de pelo pixie que tanto carácter aporta. De hecho, el despegue de la actriz tiene mucho que ver con esta imagen de chica entre dura y pícara que consiguió con su look de pelo. A veces, diferenciarse es la opción más inteligente.

Un corte discreto con un alisado radical, que no llevó durante demasiado tiempo.

Antes del pelo corto y rizado con un flequillo cortito y versátil, Úrsula Corberó llevó un alisado radical con raya a un lado de lo más intrascendente. Ella estaba guapísima de todo modos, como demostró en el estreno de la película "Snach", en 2018.

Úrsula Corberó llevó una decoloración con raíz negra al más puro estilo grunge.

A finales de 2017, la protagonista de "La casa de papel" sorprendió a todo el mundo con un rubio oxigenado que, la verdad, tampoco le duró demasiado, probablemente porque requiere mucho mantenimiento. La verdad es que le quitaba bastante carácter.

Nos encanta esta melenita con flequillo que Corberó llevó en 2017.

Este es uno de los looks pasados de Úrsula Corberó favorito: no cabe duda de que le quedan fantásticamente los flequillos, especialmente esta versión afrancesada y rectilínea. Pero, además, esta melenita ligeramente ondulada es súper favorecedora. La llevó la mayor parte de 2017.

Un look inexplicable que le echa muchos años encima. El color no le favorece nada.

En el estreno en Madrid de la pelicula "La reina de España", allá por noviembre de 2016, Úrsula Corberó sorprendió con uno de los looks más inexplicable de su historial estilístico. La verdad es que este color pelirrojo dorado no le favorece nada de nada. Ni como revival irónico de los años 80.

Un look sensato y sin sobresaltos: una melena corta con flequillo cortina.

Interesante este look para un evento de Springfield en mayo de 2016: en él estrenó la melena corta que llevaría durante dos años. En principio, Úrsula optó por un flequillo cortina tradicional que, la verdad, visto hoy parece bastante insípido. Ya nos hemos acostumbrado a verla con estilosmucho más interesantes.





Una melena a capas que aporta movimiento y una ligereza muy sexy.

En la presentación de la serie "Anclados", en 2015, la actriz llevó la típica melena a capas que favorece el movimiento y aporta una ligereza muy sugerente. Se trata de un look suave y sexyque favorece muchísimo a Úrsula Corberó, aunque de carácter va más bien justo.

Una de las escasas veces que hemos visto a Úrsula Corberó con melena XL.

En la gala de entrega de los premios Fotogramas Plata en 2014, Úrsula Corberó sorprendió con una melena XL bastante inesperada. No podemos asegurar que la actriz no recurriera al volumen extra de unas extensiones que, la verdad, hacen menos por el look de la actriz que un flequilo.

La versión más natural de la melen de Úrsula Corberó: capeada y con mechas.

En 2012, en una aparición en la feria Iberpiel dedicada a la moda del calzado, pudimos ver la versión más natural de la melena de Úrsula Corberó: ligeramente capeada, ondulada y con mechas.

A Úrsula Corberó le favorece mucho más el pelo oscuro, y si lleva flequillo, mejor.

Este look para la Cibeles Fashion Week de 2010 ya predecía que el estilo ideal de Úrsula Corberó conecta más con lo contundente que con los estilos más convencionales. La verdad es que está guapísima con este flequillo, su favorito, rectilíneo y cortito.

La verdad es que este look rubio y a capas no es precisamente favorecedor.

Durante el año 2009, Úrsula Corberó se apuntó al estilo californiano con una melena rubia a capas que no termina de explotar su potencial, pero que es una tentación para cualquier veinteañera con el pelo castaño y estrella en ciernes. ¿Quién no quiere verse rubia a esa edad?

Un look cien por cien Britmey Spears, con flequillo liso y melena ondulada.

Seguramente jamás pensaste que Úrsula Corberó podría haberse parecido en algún momento de su vida a Britney Spears. Pues bien: este look rubio con flequillo liso y melena rizada es cien por cien Britney. La cantante lo llevó en el año 2000 y la actriz, en 2008, en la segunda temporada de la serie "Física y química".