30 abr 2020

A punto de levantarse el confinamiento, lo tenemos claro: hemos pensado en el pelo por encima de nuestras posibilidades. El look capilar es uno de los elementos esenciales de nuestra carta de presentación, de ahí que se disparara la preocupación al ver cómo iba perdiendo el color y la forma. Al final, muchas harán borrón y cuenta nueva volviendo religiosamente a su cita con la peluquería. Otras, sin embargo, pueden haber hecho las paces con las canas e incluso haberse propuesto un corte, más en concreto un punto y final a la latosa melena con un pelo corto, corto. Aplaudimos esta ida y subimos la apuesta: contemplar un rapado en serio. Si uno de tus objetivos es captar la atención y destacar sobre el resto del mundo, este look puede ayudarte muchísimo. Eso sí: cada estilo de pixie tiene sus trucos y particularidades, que tiene que ver con el peinado, la ropa, la profesión que tengas... Veámoslas.

La supermodelo Adwoa Aboah ha convertido su look rapado en seña de identidad. pinit

La súper modelo Adwoa Aboah lleva el rapado más famoso en el mundo de la moda, un recurso estético que ya vimos en otra mujer de belleza extraordinaria, la irlandesa Sinéad O'Connor. Aquí la clave está en conocer milimétricamente las facciones y la forma de la cabeza: al cortarnos el pelo hasta este extremo, podemos encontrarnos con sorpresas, como un craneo no simétrico. Este look minimalista es facilísimo de mantener y una tarjeta de presentación inolvidable: habla de una mujer fuerte, con personalidad, segura de sí misma. No está al alcance de todas, pero sí de aquellas que deseen enfocar toda la atención sobre el rostro. Si eres de las que va con cola de caballo casi permanentemente, puedes planteártelo perfectamente. Aunque prescindir de toda esa melena que llevas a la nuca impresiona, la diferencia no es abismal.

Otro corte pixie icónico es el de Zoë Kravitz, muy favorecedor. pinit

Zoë Kravitz lleva uno de los cortos cortísimos más imitados del planeta por una razón: es especialista en encontrar pequeñas modificaciones en el peinado que transforman un look bastante preciso. En su caso, además, juega muy bien con todo el proceso de crecimiento del pelo, desde el pixie cortísimo con un microflequillo prácticamente imperceptible, hasta poder trazar una raya al lado. Gracias a Kravitz mucha mujeres menudas se han dado cuenta de cómo un pelo corto realza su presencia y añade más intensidad y subrayado a su persona, algo que les puede venir muy bien en el terreno laboral. Como en el caso de pelo rapado, algo que realza mucho estos tipos de corte es la ropa: si añaden prendas o detalles muy femeninos, mejor que mejor. El contraste siempre juega a favor y añade interés y personalidad al conjunto.

La actriz Claire Foy se cortó el plo cortísimo nada más terminar "The Crown". pinit

Si quieres un corto pero no te atreves tanto o por tu trabajo no te puedes permitir llegar a estos looks tan llamativos, aún tienes opciones para lucir un pelo bien corto pero no tanto. La clave está en optar por una capa superior más larga, tal y como hace Katy Perry (o Kristen Stewart, otra fan del pixie). Aunque los mechones sigan siendo tan cortos como los que ella luce, la posibilidad de distintos peinados añade otro matiz al corte, más femenino. La versión más apacible, tanto en largo como en color, puede ser a de la actriz Claire Foy, quien llevó durante varios meses un corte precioso, con una versatilidad maravillosa gracias al uso de geles y plancha. A su rostro aniñado con una belleza tan clásica, el pelo corto le vino de perlas. Si aún no tienes claro si quieres llegar hasta el rapado, este corte de transición puede ser el tuyo.