29 ene 2020

Esta es la temporada del año perfecta para atreverse con un buen cambio de imagen o con un corte de pelo arriesgado ¿La razón? Aún faltan algo más de cinco meses para que llegue el verano, el tiempo suficiente para que nuestro cabello crezca si te arrepientes o para que cuando llegue el calor puedas hacerte todos los recogidos que quieras. Por eso la nueva propuesta de corte de pelo con la que nos ha sorprendido la cantante Soraya Arnelas, no nos puede parecer más acertada para derrochar estilo este invierno.

Esta vez la cantante ha vuelto a atreverse con uno de sus cambios de look atrevidos y perfectos para pelo corto. Un cambio de look muy favorecedor que ella misma se ha encargado de explicar a través de sus stories en Instagram: "Vuelvo a Madrid con un nuevo corte de pelo. Hemos vuelto al corte rapado", ha revelado a sus seguidores.





Y es que esta vez, la cantante ha optado por volver a su habitual cabello corto, pero dejándolo bastante más rapado por los laterales y la zona de la nuca y con la parte superior más larga. Pero eso no ha sido todo, y es que también ha añadido a su color moreno de pelo unas mechas ligeramente más claras para dar más luz a su cabello.

Un cambio de look que se acerca al corte pixie con capas cortas, pero que incluye ese toque mucho más atrevido con partes rapadas y que ya ha recibido la aprobación de sus fans, a través de los cientos de comentarios positivos que hemos podido leer en su última publicación: "No me puede gustar más ese lookazo y tú", "Hagas lo que hagas con tu pelo estás guapísima", "Con esa cara no importa cómo te peines", "Guapísima", "Te sienta fenomenal"...

@angelab.garrote Una publicación compartida de SORAYA (@soraya82) el 28 Ene, 2020

Una instantánea en la que además de fichar su nuevo peinado y corte de pelo, tampoco hemos podido evitar fijarnos en su favorecedor maquillaje en tonos rosados y labial nude, dos tonalidades muy acordes con su tono de piel.

¡No tenemos dudas! Este nuevo look que le hemos visto a Soraya nos parece ideal para presumir de estilazo este invierno y además es perfecto para las que esta temporada quieran atreverse con el pelo corto o con un buen cambio de imagen. ¿Te atreves?