El lunes comenzamos la semana hablándote del filtro de TikTok que te pone el pelo repleto de canas, y con el que Bella Hadid se lo pasó estupendamente durante el finde. Y, lo que en un principio parecía un cambio de look de la top, en segundos descubrimos que se trataba solo de un truco. Sin embargo, dos días después el asunto ha dado un giro inesperado y ahora, sí que sí, Bella se ha hecho un cambio de look de pelo en su casa. Emulando a Rosalía y a Úrsula Corberó se ha atrevido con el DIY del corte flequillo.

La modelo ha compartido en sus stories de Instagram una batería de fotos que revelan que se ha cortado el flequillo en su propia casa, acompañada del texto: “Me he cortado el flequillo”. Además, añadió en su cuenta una encuesta en la que preguntaba a sus seguidores: "¿Me dejarías que te cortase el tu flequillo? Se honesto”, a lo que sus fans votaron: “Sí, que mona”.

Esta es una de las intantáneas que ha subido Bella Hadid a sus stories para enseñar su nuevo flequillo.

Pero la que dio su voto a favor para después someterse al corte firmado por las hermanas Hadid fue su mejor amiga, Leah McCarthy. Bella y Gigi unieron sus dotes de peluqueras para cortarles juntas el pelo a Leah, quien bromeó en sus redes sociales diciendo: “He ido al salón de peluquería Hadid porque los precios están bien y los snacks son buenos”. Hadid añadió en su perfil: “Leah es mi cliente más inquieta y a la vez la que se está más quieta, porque es mi única clienta”.

Así es como le ha quedado el pelo de Leah McCarthy, después del corte que le han hecho de Gigi y Bella Hadid.

Lo que está claro es que las tres se lo están pasando de maravilla durante el confinamiento, donde no paran de hacer planes divertidos dentro de casa. Además, también les ha ido estupendamente con su incursión en el mundo de la peluquería; algo de lo que no pueden presumir otras famosas, como Chenoa, que no corrió la misma suerte al querer cortarse el pelo ella misma en su casa.