21 abr 2021

Acaba de llegar la primavera y ya estamos con la vista puesta en el verano. Para recibir a la estación más calurosa, no son pocas las que se decantan por cortar su melena, como Ana Milán que ha elegido el corte de pelo más cómodo que mejor sienta o Juana Acosta que ha apostado por las capas. Otra que ha acudido a su peluquería para renovar su melena ha sido Laura Escanes. De momento no ha metido tijera (eso lo deja para mañana), pero lo que sí ha hecho ha sido despedirse para siempre de su característico pelo rosa. Igual toma nota de todos los cambios de look de Blanca Suárez para inspirarse.

La influencer ha vuelto a un tono rubio, más parecido a su color natural, matizando sus mechas babylight antiguas para dar volumen e iluminar su cabello.

Las mechas babylight son las más demandadas en las peluquerías, como en su día lo fueron las balayage o las californianas. Consisten en aplicar un par de tonos más claros a tu melena natural a partir de pequeños velos por toda la cabeza para aportar una coloración más luminosa y dar sutiles reflejos por todo el pelo. Así consigues iluminar la melena y dar sensación de movimiento.

Como te hemos dicho, esto sólo ha sido el paso previo de su cambio de look, ya que tiene previsto cortar su melena. ¿Volverá al corte pixie que tanto nos gustó? ¿Castaño? ¿Decolorado? Parece que la influencer se decanta más por un corte bob con ondas como el de Ana de Armas pero ella sin flequillo, como nos ha enseñado en sus stories.

Lo que no sabemos es, si además del corte, también le gusta el color del pelo de la chica de la fotografía, porque eso supondría decolorar su cabello (otra vez).

Si tú también eres de las que cambia de look en verano, plantéate el corte bob, porque está arrasando entre las famosas. ¿Habrá llegado el momento de cortar por lo sano?