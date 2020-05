21 may 2020

Desde que comenzó la cuarentena hemos estado jugando a ser cocineros, peluqueros y esteticistas mientras contábamos los días para poder volver a acudir a nuestra peluquería (aquí puedes ver las medidas de seguridad que deben seguir) o centro de belleza preferidos (estos se han preparado así para la reapertura); algo que está permitio en España desde el pasado 4 de mayo. En Estados Unidos, en cambio, aún hay muchos negocios que no han podido abrir debido a las medidas que han tomado en el país. Aunque hay famosos, como Heidi Klum, que no han podido esperar más tiempo para hacerse un cmabio de look.

Viendo que esta prohibido salir de casa para ir al salón de belleza, la modelo ha decidido llevarse la peluquería a casa y este hecho ha provocado algo de controversia entre sus seguidores. Heidi ha subido una foto a su perfil de su Instagram junto al peluquero de celebrities Lorenzo Martin. La instantánea parece tomada en el patio trasero de la casa de la presentadora de Next Top Model Alemania, que tiene la cabeza repleta de papel de plata, y al peluquero, ataviado con guantes, mascarillas y un paraguas con unos agujeros para poder meter los brazos por ellos, que usa a modo de bata protectora.

Esta es la imagen de la discordia, en la que se ve al peluquero Lorenzo Martin aplicándole el color a Heidi Kum, en casa de esta durante el confinamiento.

“Querido, hemos encontrado la manera. Mechas del distanciamiento social”, ha escrito la presentadora para acompañar la imagen en la que, por cierto va en ropa interior de lo más provocativa: conjunto de lencería negro, medias de rejilla y zapatos de tacón. Ella misma admitió después que quizá el paraguas no era el mejor método para evitar la propagación de gérmenes, pero que con esta escena solo pretendía sacar una sonrisa a sus fans. Sin embargo, mientras algunos la elogiaron, otros cuestionaron si su puesta a punto capilar casera cumplía con las medidas de seguridad establecidas en el país para evitar la propagación del coronavirus.

Parece que Heidi está pasando la cuarentena en California, estado que actualmente se encuentra en fase 2 de reapertura; lo que allí implica que pueden volver a abrir locales como librerías, tiendas de ropa, floristerías y tiendas de artículos deportivos, pero no peluquerías ni salones de belleza. De hecho, en zonas de Estados Unidos están multando a algunos estilistas capilares, no considerados trabajadores esenciales, por saltarse las órdenes de quedarse en sus casas para acudir a los domicilios de sus clientes. De ahí que muchos coloristas californianos estén atendiendo a través de citas virtuales y preparando kits de tinte caseros para quien se lo solicite.