18 jun 2020

Compartir en google plus

De los tres flequillos fáciles de llevar que ponen buena cara al instante hay uno que se ha ganado la confianza de las influencers internacionales con más estilo. Se lo cortan sin parar y lo mejor, lo mantienen aún sabiendo lo difícil que resulta, contradictoriamente, dejarse llevar por la magia de las tijeras.

Nuestra intención no es convencer a nadie, pero si aún tienes dudas, los looks de pelo que vas a ver a continuación muestran visualmente todo el peso de nuestro argumento: que se trata de un recurso estético perfecto para cambiar de look porque favorece a cualquier edad, porque es cómodo y porque tiene la capacidad de transformar los rostros.





VER 12 FOTOS Los cortes de pelo más icónicos de la ficción van a inspirar tu próximo cambio de look

Hablamos del flequillo largo tipo cortina que relaja las facciones no deseadas en cualquiera de sus versiones y sienta bien tanto en el pelo corto, medio o largo: tupido, asimétrico, abierto en el centro o en un lateral, o desfilado y muy ligero como el de la influencer parisina Constance Arnoult.

Tan fácil de llevar que a veces no necesita ni peinarlo, como hace la artista Audrey Rivet, que lleva un corte más irregular y de estilo messy que puedes llevar alborotado y dejar que crezca sin necesidad de acudir a la peluquería a retocarlo.

Una combinación perfecta entre el flequillo Bardot y el Birkin es este de la italiana Paola Cossentino, que prefiere llevarlo perfectamente estructurado para agrandar sus ojos y equilibrar todas sus facciones. Además, este corte de pelo es ideal para disimular la frente ancha.

¿A qué esperas para pedir cita en la peluquería?