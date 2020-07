6 jul 2020

A diferencia de otras muchas estrellas globales, Rosalía no se ha caracterizado por presentarnos cambios de look constantes en su pelo. Tiene sentido: durante sus primeros años de carrera, es más importante fijar una imagen y unas señas de identidad que enredarse con muchos cambios. Tuvo, sin duda, éxito: su larguísima melena negra, a veces salvaje, otras peinada en una retadora coleta alta, es inconfundible, lo mismo que sus 'baby hairs' y las inevitables uñas decoradas. Con el paso del los premios y las galas, su imagen fue haciéndose más dúctil: cambió la cultura de barrio por la vanguardia del 'urban' y apareció en las alfombras rojas nacionales con peinados más comprensibles para el público general, a veces con el pelo liso y otras, con su gran melena marcada con unas ondas maravillosas. Además de ese look, digamos, más convencional, estos son los diez peinados que más nos gustan de Rosalía.

El peinado más icónico de Rosalía: su cola de caballo alta. pinit

Su peinado icónico

Puede que este sea el look más icónico de todos los que ha llevado y el que, probablemente, quede fijado como su seña de identidad. La cola de caballo altísima conecta con sus raíces de barrio y con una feminidad que no es complaciente sino que reta. Es la expresión de un rico mundo de referencias populares que Rosalía puso encima de la mesa de una manera súper talentosa, de ahí que le va a ser muy difícil superar este look.

Experimentos con el flequillo

Una de las últimas imágenes de Rosalía nos muestra que la cantante sigue experimentando con su cambio de look, prueba de que no está demasiado convencida de haber llegado a un resultado final. Aquí la vemos con un tono castaño con mechas 'baby lights' sorprendentemente rubias y un flequillo corto, estilo francés. Le queda genial, aunque el color no nos convence demasiado.

Flequillo despuntado

El primer gran cambio de look que hemos visto en Rosalía: un color nuevo mucho más claro (un castaño cobrizo) y un flequillo despuntado. La cantante se tuvo que enfrentar a uno de los problemas que tenemos muchas fans del flequillo: a veces nos falta densidad de cabello para conseguir un precioso flequillo tupido, como el que lucen muchas asiáticas. Sin embargo, juegan a su favor sus facciones: el flequillo no se come su cara, sino que la realza.

Estilo 'cute'

Nos encantan todos los looks con un toque cuqui o infantil que lleva Rosalía, pues encajan perfectamente con sus rasgos y prácticamente la transforman en una niña grande, nada que ver con la supermujer estilo Kylie Jenner que también lleva dentro. Este look es informal pero muy dulce: dos moñitos adornados con coleteros y dos mechones de pelo suelto sobre la cara. Guapísima.

Cien por cien urbano

Uno de los looks más arriesgados, muy conectado con la cultura urbana de vanguardia que Rosalía abrazó tras una primera fase como "flamenca de barrio". Las larguísimas extensiones van recogidas en dos coletas muy tirantes, pero del inicio de la raya al medio salen dos microtrenzas. Una decoración arriesgada que solo funciona en el contexto de esa cultura 'urban'.

Melena con pinzas

Un look inisual en la diva catalana que deja ver lo jovencísima que es aún y lo bien que le sientan estos peinados con un toque infantil Importante: la utilización de minipinzas de colores funciona porque no se llegan a comer su melena, potenciada con una cantidad indeterminada de extensiones.

Trenza alta

Un peinado que encaja en la imagen de Rosalía como anillo al dedo: recurre a una de las tendencias que la cantante ayudó a convertir en tendencia, los llamados 'baby hair', combinados con una cola de caballo altísima que se transforma en trenza. Es un look facilísimo de copiar, incluso los 'baby hair': basta un fijador potente.

Engominado

Otro look que no es habitual en el catálogo de peinados de Rosalía y que, sin embargo, le queda de lo más sexy. El look es facilísimo: basta con peinar hacia atrás el pelo ligeramente húmedo y fijar con gomina. Fantástico para el verano si nos ayudamos de horquillas para una fijación extra: así el peinado nos durará casi todo el día.

Moño con dibujo

Un look con el que no la hemos visto apenas y que, sin embargo, resulta de lo más interesante. El juego de geometrías que consigue marcando rayas con el pelo en el cuero cabelludo recuerda al de los peinados con trenza afros, pero tiene aquí un tono diferente. Súper original.

Un peinado cien por cien flamenco que Rosalía trata de actualizar. pinit

El clásico moño

Aunque con los 'baby hairs' añade cierto interés, la verdad es que no vemos a Rosalía extremadamente favorecida con este peinado. Es el clásico del flamenco y lo español representado en la cultura del sur, pero nos parece demasiado discreto y sencillo para una artista que suele trabajar con significados más complejos en su look. En resumen: está entre fácil y obvio.

Una imagen no demasiado frecuente de Rosalía: con la melena planchada. pinit

Melena planchada

Rosalía no suele recurrir demasiado a este básico del peinado al que recurrimos casi todas, probablemente porque piensa lo mismo que nosotras: es un look que la desempodera. Si su melena es una de sus señas de identidad más efectivas, convertirla en algo tan discreto e intrascendente no puede ser una buena idea. Quizá sí para acudir a un trabajo de oficina o despacho, pero para un artista, definitivamente este look le resta presencia. No tiene nada de 'power'.