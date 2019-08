27 ago 2019

Alto y claro: Rosalía acaba de hacer historia al convertirse en la primera artista española en conseguir un MTV Music Award. Y por partida doble: ganó junto a J Balvin, los premios MTV Video Music Awards al 'Mejor Vídeo Latino' y a la 'Mejor Coreografía' por el tema 'Con Altura'. 20.000 asistentes enmudecidos por una voz que ha arrasado con todo. Estética incluída.

Brillo, joyas y suntuosidad tanto en su vestido de Burberry diseñado por el italiano Riccardo Tisci, como en su look beauty, un look beauty de estrella realizado por el make up artist Ariel y por el hairstylist Jesus Guerrero.

Rosalía brilló con un maquillaje neutro y mate en tonos marrones decorado con pestañas XXL y pequeñas pedrerías brillantes que enmarcan una mirada de impacto al más puro estilo Euphoria, la serie que está conquistando los maquillajes de famosas e influencers.





Aunque si hay algo que le caracteriza, esa es su melena. La catalana eligió su habitual coleta alta muy tirante y anudada con unos centímetros más de largo y unas ondas surferas con mucho volumen que sabemos con qué producto consiguió. El estilista utilizó el spray texturizador Fluxus Touchable de Amika, una firma de belleza neoyorquina que triunfa en Estados Unidos.

El estilista utilizando la laca Fluxus Touchable de Amika para dar cuerpo a las ondas del peinado de Rosalía en los MTV VMA. pinit instagram stories

La laca que aporta brillo al cabello sin apelmazarlo, una fijación flexible y una protección contra la humedad y el encrespamiento. Además, es perfecta para todo tipo de melenas y con él podrás conseguir este peinado fácil y elegante que favorece a cualquier rostro y rejuvenece gracias a su efecto lifting. Es España, puedes conseguir este producto, en concreto, en la página web de Lucky Vitamin por 24,92 euros. Pero el resto de la colección podrás encontrarla tanto en Amazon como en Sephora.