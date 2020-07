8 jul 2020

Si aún no has añadido un ingrediente natural multiusos a tu lista de imprescindibles de belleza que combata el encrespamiento, las arrugas, las rojeces o la deshidratación, tienes una nueva oportunidad. Si no te convenció el aceite de coco, el de jojoba o el de aguacate, es el momento de conocer un nuevo producto con aceite de marula puro que puede hacer mucho por toda tu cosmética en uso.

Se extrae del fruto del árbol de marula del sur de África y su popularidad ha aumentado en los últimos años porque contiene un 60% más de antioxidantes que el popular aceite de argán y porque su textura es tan fluida y se absorbe tan rápido que no deja sensación grasa ni pegajosa.





Todo ello se traduce en múltiples funciones que nos interesan mucho de cara al verano. Porque hidrata y nutre en profundidad las puntas secas, repara, protege y suaviza la piel del cuero cabelludo. Además lucha contra el envejecimiento de la piel y estimula la producción de colágeno gracias a su alto contenido en ácidos grasos como las procianidinas, las catequinas y los flavonoides.

También combate el acné por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que controlarán los brotes y las rojeces. Sin olvidar que las estrías y las cicatrices terminan por difuminarse tras su uso diario.

Un aceite de lujo a pecio económico que hemos encontrado en Sephora por 9,95 euros. Toma nota: Marula Oil Cold-Pressed de la firma The Ordinary. Utilízalo en solitario sobre el rostro limpio y el pelo húmedo o aplica unas gotas a tus cremas para la cara y el cuerpo o en las mascarillas para el cabello.