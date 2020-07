23 jul 2020

Bella Hadid es de las famosas que no tienen miedo a los cambios de looks capilares. La modelo, cuyo color de cabello natural es el rubio, se ha teñido de diferentes tonos de castaño, también se ha atrevido con el moreno o el rojo e incluso ha experimentado con diferentes tonalidades de blonde. Además, durante la cuarentena tampoco ha dudado en cortarse el pelo ella misma (aquí puedes ver cómo le quedó el flequillo) y hacer lo propio con su mejor amiga.

Ahora la modelo ha vuelto al trabajo, donde le han hecho un peinado totalmente distinto. La pequeña de las hermanas Hadid ha subido un selfie en sus stories de Instagram en el que declara “Vuelta al trabajo, baby”. En la sugerente instantánea –Bella aparece sentada en la parte de atrás de un coche vistiendo un albornoz que hace deducir que no lleva nada de ropa debajo– se puede ver también que su pelo ha cambiado muchísimo. Ahora no solo lo lleva moreno de nuevo, sino que también está repleto de rizos desenfadados.

Bella hadid muestra su pelo rizado en Instagram acompañado de un filtro de Pikachu. pinit

La top nos ha dejado en ascuas y no sabemos si este nuevo cambio de look es para una campaña publicitaria, un desfile de moda o una editorial para una revista. Lo que sí tenemos claro es que la melena rizada le sienta de maravilla, ya que no solo aporta un extra de volumen a su cabello, sino que, además, envuelve su rostro en un halo sensual de lo más glamuroso.