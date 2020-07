30 jul 2020

Compartir en google plus

Entramos en la primera ola de calor del verano y, si no estás en la playa o la piscina, seguramente te sobra todo: la ropa, el pelo, las gafas de sol. Si tienes una melena larga o muy abundante, estas fechas pueden convertirse en una pesadilla de sudor y molestias: si te recoges constantemente el pelo, mal porque el cuero cabelludo se resiente; si no lo haces, peor porque te asfixia. Por suerte, Instagram ha dado su aprobación a una peinadofácil de hacer, favorecedor y refrescante que está a medio camino entre el recurrente moño en la coronilla y un look formal de invitada: la trenza de burbujas. En versión informal para llevar todos los días y también para cuando tienes que ir más peinada.

La única condición ineludible de la trenza de burbujas, lo que necesitas para que quede realmente bien, es que la melena sea bien larga: si solo logras dos o tres burbujas, quizá no tiene el efecto deslumbrante que buscamos. Por lo demás, es una peinado con bajísimo mantenimiento (no necesitas más que unas gomas) y facilísima técnica. Solo tienes que recoger el cabello en una cola de caballo alta y, a continuación, colocar las gomas para que se cree el efecto burbuja deseado.

La trenza burbuja admite, por suerte, un montón de variantes tanto o más bonitas que la anterior. Puedes optar por trenzar solo parte de la melena y dejar el resto suelto. O puedes partir de dos moñitos en vez de una cola de caballo para un efecto aún más bohemio. Lo mejor: es un estilo de peinado que está abierto a todo tipo de innovaciones y que no necesita productos de acabado en absoluto. Baratísimo y facilísimo.