17 oct 2019

Compartir en google plus

Hacía meses que no veíamos que Aitana luciera las trenzas de boxeadora, probablemente uno de los estilos de pelo que mejor le quedan. Las llevó incansablemente durante el verano, una época propicia para este tipo de recogidos que aligeran muchísimo el calor. Ahora las ha vuelto a recuperar en sus últimos conciertos y seguimos pensando exactamente lo mismo: favorecen muchísimo, tengas flequillo o no. Por eso, es el momento de retomar el tutorial en el que te mostrábamos cómo conseguier estas trenzas de cara a la nueva temporada. No te arrepentirás.

Aitana y sus trenzas, en un momento de uno de sus últimos conciertos. pinit INSTAGRAM

En sus shows, estamos viendo que Aitana lleva las trenzas a la manera clásica, dejando que caigan sobre su espalda. Sin embargo, en otras fotos podría parecer que las lleva recogidas sobre sí mismas, una idea genial para actualizar este look y llevarlo de lo deportivo a lo formal, sobre todo si tu melena no es muy larga. Dos trucos geniales: las que tengan el pelo fino, pueden aplicar un producto voluminizador que aporte ese efecto densidad que tanto nos gusta; y si tu problema son las capas o que lo tienes muy rebelde, recurre a un gel con fijación que le aporte el acabado pulido que vamos buscando.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver el vídeo con el tutorial en el que te enseñamos a hacer un recogido con trenzas de boxeadora como el de Aitana

Es importante desenredar perfectamente el pelo antes de comenzar a trenzar, pues eso facilitará que puedas ir añadiendo mechones de pelo fácilmente a las trenzas. Lo habitual es partir el pelo a la mitad para que quede la raya en medio, pero es perfectamente posible trenzar con la raya al lado si favorece más la forma de tu cara. Importante: aunque con mucha práctica puedes hacértelas a ti misma, será mucho más fácil controlar la simetría y calidad del trenzado si te las hace alguien. Además, si tienes el pelo liso y duermes con ellas, al día siguiente conseguirás unas ondas en tu melena envidiables.