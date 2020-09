31 ago 2020

El otoño está a la vuelta de la esquina y teniendo en cuenta que es la estación en la que más se nos cae el pelo -mira aquí cómo evitarlo-, es el momento idóneo para cambiar de look y sanear las puntas que se han estropeado por completo este verano. Así, si aún no te atreves con los cortes de pelo muy corto que quitan años, el nuevo haircut de Laura Matamoros es la mejor opción.





"Pues sí, siempre hay una primera vez en la vida para algo", escribió el pasado viernes la influencer en su cuenta de Instagram junto a la foto en la que muestra su nueva imagen desvelando que nunca había tenido el pelo tan corto en su vida. La estilista Cora Ruiz ha sido la encargada de crear su nueva melena, una midi, recta, con su color anterior y un flequillo muy largo.

"Me siento rarísima pero me encanta, me ha quitado unos años de encima. Lo he saneado que no veas. Además, Cora ha utilizado los productos de Olaplex que me lo deja con mucho brillo y muy hidratado", explicó Laura. Además, Cora también ha aplicado el tratamiento de keratina kerasilk de Goldwell.

Un cambio de look muy acertado que encaja a la perfección entre esos cortes de pelo wellaging que sientan bien tanto a los 30 como a los 60 y a todos los tipos de rostro gracias a su estructura recta y equilibrada.

Además, aporta más movimiento y volumen a los cabellos finos y apagados. Por no hablar de que será uno de los cortes de pelo más pedidos en las peluquerías este otoño porque es pura tendencia, es muy fácil de peinar (y de mantener). ¿Te apuntas?