8 sep 2020

El verano tiene un poder transformador en nuestro estado de ánimo... y también en nuestro pelo, pero no precisamente para bien. Los rayos UVA lo resecan, deterioran la fibra, abren las puntas y lo vuelven mate, entre otras cosas.

1. KEVIN MURPHY. Leave-in-Repair (30 €). 2. PANTENE. Repara & Protege Aceite Seco (6,49 €). 3. KÉRASTASE. K Resistance Sérum Thérapiste (40,40 €). 4. MIRIAM QUEVEDO. The Gold Mask (44 €). pinit

El estilista capilar Eduardo Sánchez, toda una autoridad en la materia, lo deja claro: “El sol, el cloro y sal aliados son un trío nefasto para el cabello, sobre todo si está sensibilizado o tratado con color o mechas, pues se vuelve áspero y pierde su lustre”. Pero puedes recuperar la elasticidad perdida si sabes cómo: “Funcionan muy bien los tratamientos de reconstrucción con enzimoterapia para nutrir el pelo, porque además le aportan brillo y suavidad. Y es fundamental también aplicarse periódicamente mascarillas de hidratación intensa en casa con aporte de calor o en la peluquería con sistemas de calentamiento por infrarrojos”, añade.

5. NUGGELA & SULÉ. Hair Mist (14,90 €). 6. L’ORÉAL PARIS. Aceite Extraordinario Jojoba (4,99 €). 7. BIOLAGE ADVANCED. Fiber Strong Pack (16 €). 8. GARNIER. Fructis Hair Food Papaya Champú (4,95 €). pinit

Y aunque teñirse en estas fechas no es lo mejor, las raíces piden a gritos un retoque urgente. Si no puedes esperar a sanear tu cabello antes de colorearlo de nuevo, José Miguel Gallardo, estilista de TeaCut Studio, recomienda optar por los barros, pues al ser tinturas a base de plantas pulverizadas y mezcladas con arcillas no agreden el pelo y le aportan textura.

Alimenta tu pelo

Además de cuidar tu cabello por fuera, hazlo también por dentro. Solo necesitas dos cápsulas diarias de SanaExpert Haar Forte para estimular su crecimiento y fortalecerlo. Su poderoso ingrediente, el mijo de perla, aporta vitaminas, minerales y otros micronutrientes esenciales para lucir pelazo.