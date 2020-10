7 oct 2020

Parecía que Eugenia Silva se había decantado por el peinado favorito de Elsa Pataky que estiliza, como también ha hecho Pilar Rubio. Sin embargo, la modelo ha optado por otra propuesta igual de rejuvenecedora y cómoda para las que prefieren llevar la melena suelta. Un peinado que incluye un accesorio capilar que promete convertirse en la nueva tendencia de cabello de la temporada y que se lo hemos visto en casi todas sus últimas publicaciones de Instagram.





VER 10 FOTOS Accesorios para el pelo de Zara, H&M y Stradivarius con los que conseguir recogidos fáciles en menos de 5 minutos

Después de verla luciendo el moño alto que consigue un efecto lifting y que gusta mucho a las famosas, Eugenia ha demostrado que hay otra manera conseguir ese resultado con un peinado mucho más cómodo y sin dejar de lucir melenaza. La modelo ha confirmado que se puede despejar el pelo de la cara y dejándolo hacia atrás como con una coleta o moño, pero sin tener que recoger el cabello con una goma. Y lo ha hecho añadiendo una diadema.

Y no un diadema de esas que volvieron a ser tendencia hace una temporada y que se habían convertido en el complemento perfecto para un look de invitada. Si no una diadema de algodón, elástica y ancha que recuerdan a los looks más sport de los años 80. Y después de vérsela lucir a Eugenia Silva entendemos por qué la quiere llevar todo el rato, y es que consigue el mismo efecto rejuvenecedor que el moño o la coleta sin tener que llevar el cabello recogido de forma tirante, algo que haciéndolo frecuentemente puede favorecer su rotura y caída.

Además, parece ser un peinado versátil y que puedes llevar en muchas ocasiones, ya que Eugenia lo ha llevado en una sesión de fotos, en un look comfy para estar en casa y con otro para el día a día con prendas casual. Sí, se lo vamos a copiar.