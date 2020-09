9 sep 2020

Con el cambio estacional a la vuelta de la esquina, vuelve la preocupación de todos los años: la caída del pelo en otoño, que aunque pueden ser varias las causas, lo más comúm es que tu cabello simplemente esté cumpliendo con su ciclo natural de crecimiento coincidiendo con que esta época del año es cuando el folículo piloso se encuentra más débil.





Evitarlo por completo no es posible, pero sí minimizar el impacto de la pérdida con algunos champús anticaída y otros tratamientos fortalecedores como uno de estos sérums capilares que reducen la caída del pelo considerablemente, controlan el encrespamiento y duplican la densidad del cabello.

La primera de nuestras opciones es un producto que se vende en Sephora por 49,99 euros y que lo tiene todo para transformar cualquier melena. El hair sérum Thicker de Lazartigue es un tratamiento específico para frenar la caída del cabello gracias a sus extractos botánicos y activos que aseguran unas fibras capilares más gruesas. Aplícalo sobre el cuero cabelludo seco o húmedo y masajea con la punta de los dedos para activas la microcirculación. Déjalo secar y no lo aclares.

Pasamos a otra opción más asequible con un best seller de The Body Shop, el sérum Ginger Scalp, un suero enriquecido con aceite de jengibre que se utiliza directamente sobre el cuero cabelludo para nutrirlo intensamente, reequilibrarlo y conseguir así un cabello más fuerte y saludable. Lo mejor es que no deja sensación grasa y que se absorbe con rapidez. (13 euros).

Para terminar, la firma de The Ordinary que arrasa en cuidados de la piel, también tiene su versión en un sérum concentrado con múltiples péptidos que aporta densidad y grosor al cabello al instante. Se vende en Sephora y cuesta 17,99 euros.