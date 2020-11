28 nov 2020

Pelo sucio, encrespado, sin vida... no hay cepillo que arregle ese destrozo que te has hecho al dormir. El truco de la coleta y el moño hoy no te termina de convencer. No tienes tiempo para lavártelo in extremis, ni mucho menos para secártelo haciendo acopio de la poca paciencia que te queda por la mañana. Es en ese momento, cuando en tu tocador, colocadas como si fuesen de exposición, ves las diademas que te compras de forma compulsiva (que ya nos conocemos) pero nunca les das uso. El desenlace de esta historia ya lo sabemos: una buena dosis de champú en seco, diadema y lista para la aventura (ya en la puerta, gritas: ¡¡la mascarilla!!, nos ha pasado).

Si esta dinámica te pasa más de una vez a la semana... no te preocupes: hemos dado con las solución. ¡Más diademas! Y las más bonitas y baratas están en Primark. Ha sido ojear su página web y agendar una visita a la tienda.

Sé como Blair Waldorf en Gossip Girl. Getty. pinit

Al más puro estilo Blair Waldorf, solo tienes que darle algo de volumen a tu melena y lista. La puedes superpones y sacar mechones, optar por un efecto más limpio y pulido tanto en la cabellera como en la raíz... las alternativas son infinitas.

Primark pinit

En negro con un lazo, color ocre y tacto de imitación seda, con un toque de brilli brilli con las joyas... hay para todos los gustos y bolsillos. Porque no superan los 10 euros y son ideales. ¿Qué más le puedes pedir a una mañana lluviosa de sábado? Creemos que poco... y aunque sabemos lo que estás pensando, es trabajo tuyo conseguir un Chuck. Estampa perfecta, vaya.