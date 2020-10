31 oct 2020

Compartir en google plus

Si piensas que las diademas ya no se llevan estás muy equivocada. Siguen ahí, solo que se han adaptado a las tendencias de este 2020 y una de ellas pasa por la fiebre de los accesorios chispeantes. Collares de hombro, cuellos de abalorios, tops joya, pañuelos glitter... los brillos se han apoderado de los accesorios y los han convertido en algo mágico que va más allá de la originalidad: son, directamente, para hacerte deslumbrar. ¿Lo último que hemos visto? Una diadema de Mango que es absolutamente fascinante. ¡Parece sacada de un desfile! No es un accesorio fácil, pero hay que tenerlo, sobre todo después de que veas en qué celebrities está inspirada.

De Whitney Huston a Lily Collins

Olvídate de Blair Waldorf en 'Gossip Girl'. Ahora vamos a echar la vista más atrás, en concreto hasta 1992 para recordar a Whitney Huston en El guaradespaldas y este look de diva maravilloso que nos ha venido a la mente nada más ver la diadema de la firma low cost.

Whitney Huston en El guardaespaldas (1992). pinit

Hace menos tiempo, otra actriz protagonista, Lily Collins, nos sorprendía con un look de pelo también brillante. Este más discreto, con un corte más clásico y mucho más sencillo, pero que demostraba que los brillos vuelven a las cabezas y que el strass para adornar el pelo es tendencia.

Lily Collins con vestido negro y diadema de strass. pinit

¿Un accesorio 24 horas?

Por todo esto no nos parece nada descabellado apostar por la diadema -que queda casi como un gorro- de brillos para adornar nuestro look aunque si bien en Mango la proponen con un estilismo de día de blazer y vaqueros, nosotras somos más de apostar por llevarla en un look de noche. Eso lo dejamos a gusto de cada una.

Seguro que ahora mismo te estarás preguntando cómo se pone para que quede así. Se trata de una diadema metálica ajustable con tiras de strass como si fueran flecos a diferentes alturas y que tú misma te distribuyes en la cabeza como quieras: más abiertas o más juntas.

Así queda quitada la diadema de tiras de strass de Mango que ya es nuestro nuevo capricho del inverno. pinit

Cuesta 19,99 euros y es talla única. Que no cunda el pánico, sigue disponible, pero te recomendamos que la compres cuanto antes, la fiebre del brillo está causando estragos.