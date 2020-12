4 dic 2020

Hay peinados que aportan un efecto lifting como este de Eva González y otros rejuvenecedores como el moño 'messy' de Katie Holmes. Sin embargo, hay otros que favorecen y son aptos para llevar en el día a día e incluso como look de invitada. Es el caso del último peinado que le hemos fichado a Blanca Suárez, que ha llevado una coleta ideal para la presentación de su última película.

Blanca Suárez protagonizaba junto a Javier Rey la presentación de 'El verano que vivimos', película que se estrena hoy y que protagoniza junto a su pareja. Para dicho acto, la actriz escogió un look masculino que firma Dior, que ha gustado mucho y que estaba formado por un pantalón de pinzas en color gris con pernera muy ancha y que combinó con una camisa blanca de cuadros muy pequeños y corbata negra. Un look working girl que acompañó de una coleta XL.

Un recogido bajo que llevó con la raya al medio y los mechones delanteros sueltos y la melana recogida en una coleta muy larga. Un look obra de Natalia Belda que usó las extensiones de María Roberts de Studio25 y con las que consiguió que Blanca lucierá melenón y pelazo. Un peinado muy versátil que, dependiendo del efecto 'messy' que quieras aportarle, podrás llevarlo tanto en el día a día como en un look de invitada.

Además, es un peinado para el que no necesitas tener el pelo muy largo como lo ha lelvado Blanca ni tampoco liso. Y es que, es apto también para cabellos rizados o ondulados y para cortes long bob o medias melenas.