16 dic 2020

Las productoras se la rifan y el público la adora. No hay más que ver la acogida que ha tenido su interpretación de Viruca en ‘El desorden que dejas’, la nueva ficción de Netflix que llega de la mano del creador de 'Élite'. Pero, más allá de la pantalla, los pasos de Bárbara Lennie son seguidos por un club de fans que, fiel al estilo de la española, aplauden cada paso que da.

Prueba de ello es que las última fotografías que ha publicado la actriz en su cuenta de Instagram, donde ha sorprendido a la comunidad luciendo un bob con flequillo en rubio platino, han sido aplaudidas por todos. ¿El comentario más repetido? “Estás preciosa con lo que te pongas? (Si te seduce la idea de pasarte a este corte de pelo, no pierdas de vista estos peinados cool para melenas bob: el corte de moda).

Falsa alarma

Todo parece indicar que, al menos en este caso, el look no será definitivo pues se trata de una sesión de fotos que la actriz ha realizado para una conocida marca y todo apunta a que su nuevo look es transitorio y lo han conseguido a golpe de peluca. Sin embargo, ¿quién sabe? Quizá se atreva a recibir el 2021 con un cambio potente como este.