5 nov 2020

Entrar en el Instagram de Eva González impacta. Porque su última fotografía es más propia de Lady Gaga y el tinte de pelo ocean blonde que la cantante puso de moda este verano, que de los habituales looks de otoño con básicos de Zara y otras firmas a los que Eva nos tiene acostumbradas (y que nos encantan).

Y es que la presentadora ha demostrado durante años que no cambiaría su media melena castaña entonos miel por nada del mundo excepto en dos ocasiones. La primera cuando se puso un flequillo postizo y la segunda y más reciente: un cambio de look radical con un color de pelo fantasía de lo más atrevido que, sin duda, rejuvenece el rostro. ¿Qué se ha hecho Eva González en su cabello?

Video: ¿Quieres teñirte? Aprende a escoger el color adecuado según el tono de tu piel

"Pareces una sirena con ese color de pelo" "¿Es una peluca o te has teñido el pelo con un color semipermanente?" "Hija, estás guapa te hagas lo que te hagas". Sus seguidores no han podido evitar acumular más de 30.000 me gustas y unos 430 comentarios en una imagen en la que la sevillana aparece con el pelo a la altura de los hombros y de color azul turquesa con raíces negras.

Aún desconocemos los motivos de esta nueva imagen creada por su estilista Chema Juncos, pero lo que sí tenemos claro es que se trata de un cambio de look temporal que ha podido llevarse a cabo incluso por pura diversión.

¿Cómo lo han conseguido? Lo más seguro es que se trate de una peluca ondulada con un corte de pelo long bob. Aunque existen otras opciones. Como las coloraciones semipermanentes que se van después del lavado o que simplemente se trate de un filtro de Instagram de esos que te transforman por completo. ¡Ya podemos esperar cualquier cosa!