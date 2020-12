17 dic 2020

Compartir en google plus

De entre todos los cortes de pelo que se llevarán en 2021 hay uno que será el principal triunfador. Y como ya supondrás, es una versión del corte de pelo bob, que es, sin duda, uno de los favoritos de las famosas y al que más recurren para sus cambios sus looks. Sin embargo, para el nuevo año no vale optar por la versión larga a capas de Ana Milán, por ejemplo, sino por el carré, un corte perfecto para las que tienen el pelo fino.

Ha sido Conchi Fernández, la jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado quien ha colocado el corte carré como el preferido para llevar en 2021. Junto a la melena midi y el Pixie cut, esta cambio de look que llegó en 2020 y que sienta de maravilla será súper tendencia: "Este corte va a seguir estando, es muy demandado, ya que favorece mucho a las mujeres con pelo fino y liso dando un efecto con mucho cuerpo. Es un corte muy simétrico y favorecedor".

Este look es un corte que queda a la altura del cuello o la mandíbula y que lleva unas ligeras capas para dar volumen, forma y movimiento al cabello. Porque debes saber que para el 2021 ya no se llevarán las melenas rectas y sin forma. "Las capas son una de las mejores apuestas en cortes para conseguir dar movimiento y volumen al cabello. Se impondrán este año tanto por encima de la clavícula como por debajo para dar un extra de movimiento.", explica Charo Palomo de la atelier Charo Palomo. Por ello, es una opción perfecta si tienes el pelo muy fino y liso, ya que te aportará volumen.

Este corte se lo hemos visto a modelos reconocidas como Taylor Hill o Kaia Gerber y cada vez son más las mujeres que prueban su efecto rejuvenecedor. ¿Te atreves con él?