2 dic 2020

Sabemos que el corte de pelo bob es el favorito de las famosas porque es una forma no demasiado arriesgada de cambiar de look que además rejuvenece y estiliza muchísimo. Y si no so atenta a lo bien que le ha quedado a Blanca Romero. Pero es que también, es un éxito porque favorece a todo tipo de cabellos y permite mucha versatilidad en cuanto a peinados. Sin embargo, si tienes el pelo rizado debes saber que hay una versión del bob que sienta de maravilla. Y se trata del corte de pelo shaggy que ha puesto de moda Taylor Swift y que es la opción perfecta para presumir de rizos. Palabra de experta.

Ha sido María Baras, directora creativa de Salon Cheska y estilista de muchas famosas reconocidas de nuestro país, quien nos ha descubierto el shaggy bob, un corte de pelo que ella propone como el cambio de look ideal si tienes el lujo de presumir de rizos. "Adoramos el pelo rizado. Nos encanta dirigir los volúmenes de las melenas de rizos, en seco y en mojado, sacarles el mayor partido!! Son tan agradecidas a un buen corte de diseño!", escribía María Baras en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes con este cambio.

Se trata de un corte bob con mucha forma gracias a las capas cortas y los mechones muy desfilados que aporta movimiento y sobre todo volumen a la melena. Pero no solo eso, es un look que también incluye in flequillo desenfadado que da ese efecto despeinado que tanto gusta y que puede ser de lo más práctico para llevar en el día a día. Además, María propone completar este cambio de look con un tratamiento de reconstrucción celular que lo llena de brillo y reduce el encrespamiento. Y sí, así podrás presumir de rizos todos los días.