18 dic 2020

Hay cambios de looks atrevidos como el nuevo color de pelo que se ha puesto Penélope Cruz y opciones para las menos arriesgadas como la que se ha hecho Lara Álvarez. La presentadora parece haber leído nuestros consejos y se ha unido al que será el corte de pelo del 2021: el corte carré. Una versión del bob favorito de las famosas, pero que ella ha llevado de manera provisional.





La presentadora apareció anoche en televisión para conducir el reality 'La casa fuerte', un programa para el que normalmente había escogido looks más casual y cómodos y donde esta vez, optó por un estilismo mucho más elegante. Lara escogió un mono negro de escote palabra de honor que le sentaba como un guante y dejaba claro que a tipazo no le gana nadie. Sin embargo, no fue la ropa lo que llamó la atención, sino su pelo.

Parecía que Lara había pasado la tijera por su habitual larga melena y se había unido al corte de pelo favorito de las famosas con un long bob a la altura del cuello. Un supuesto corte que llevó con unas ondas marcadas con las que estaba espectacular. Pero decimos supuesto porque se trata de un falso bob que le hizo su peluquera metiendo las puntas de su melena hacia dentro.

Un peinado elaborado y nada fácil de mantener que Lara lució de maravilla y que es la opción perfecta si tú también quieres ver como te sentaría un corte de pelo como este. Nosotras lo tenemos claro: a Lara le queda de maravilla y optar por un cambio definitivo como este sería muy aplaudido.