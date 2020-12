21 dic 2020

¿Tienes canas en el pelo como la Reina Letizia? ¿Estás pensando en hacerte las mechas balayage tendencia del 2021? ¿Llevas decoloración? El pelo rubio (gris o blanco) no es fácil de controlar ni de mantener, pero si muchas personas lo hacen posible, es por el cuidado diario.

Empezando por aprender a lavar de forma correcta el pelo teñido y terminando por hacerte con un champú para las melenas rubias o grisáceas para un mantenimiento básico. ¿Nuestra propuesta? El champú para el pelo rubio más vendido de Amazon que se va a hacer cargo de los reflejos amarillos más indeseados.

Video: Los colores de pelo que se llevarán en 2021

Con más de 28.000 valoraciones y 4,3 de 5 estrellas, el champú morado No Yellow de Fanola está arrasando en el gigante online por todos sus beneficios. No se trata de un aclarante o un champú que deje efecto raíz, sino de un tratamiento matificante que evita y atenúa el amarillo progresivo de la queratina en los cabellos grises, blancos, aclarados o decolorados a la vez que hidrata a la perfección y se encarga de que la coloración o el color natural no se desvanezca.

Tan fácil como aplicar sobre el cabello mojado durante el lavado y dejar actuar unos minutos. ¿Otro punto a favor? Que a diferencia de otros champús más costosos, este solo cuesta 6,50 euros y lo puedes comprar ya mismo.

Quienes ya lo han probado destacan los resultados inmediatos: "Matiza muy bien con solo tenerlo unos minutos en la ducha y no me reseca el pelo tanto como otros" "Durante 10 minutos de aplicación en mi caso, deja el pelo perfecto, mis mechas son rubias ceniza, ni rastro del naranja"