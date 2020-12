6 dic 2020

Se corta el pelo sola en casa, y aún así tiene el mullet y el flequillo baby bangs más envidiado por las famosas. Úrsula Corberó es el perfecto ejemplo de cómo algunos cortes de pelo te hacen ganar en personalidad al instante. Ya nadie recuerda a aquella joven actriz de 'Física o Química' y su hairstyle junto a su papel protagonista en 'La casa de papel' tienen mucho que ver.

Video: Los colores de pelo que se llevarán en 2021

Pero sin desviarnos del asunto, el cambio de look de la actriz Jennifer Lawrence para la película Don't Look Up, nos ha hecho pensar cómo quedaría su nuevo color de pelo rejuvenecedor con el corte de pelo de Úrsula y cómo le quedaría a ella misma. ¿Hemos dado con el híbrido perfecto?

Lejos del tinte de pelo castaño que está triunfando esta temporada entre las famosas, Lawrence ha transformado su habitual melena rubia por un flequillo mini y un corte midi recto junto a un pelirrojo oscuro muy luminoso con el que no ha pasado despercibida.

Jennifer Lawrence con su nuevo look durante el rodaje de la película Don't Look Up. pinit

Un tono que no sienta bien a todos los rostros y que es solo apto para las más atrevidas. Quedaría fenomenal con el corte mullet del momento, el que llevan famosas como Debby Ryan, Miley Cyrus, Rihanna, Maisie Williams... pero también con el bob con flequillo que luce la actriz, cantante y compañera de reparto de Úrsula Corberó en 'FOQ', Angy Fernández. Aunque ella lo lleva más anaranjado es otra opción que podrá inspirar nuestro próximo cambio de look. ¿Sí o no al color de pelo de Jennifer Lawrence con el corte de pelo de Úrsula?