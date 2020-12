23 dic 2020

El pasado mes de julio nació una influencer. Ana Soria subió como la espuma en Instagram gracias a su relación con Enrique Ponce, pero también por sus estilismos básicos y estilizadores.





Lo que no esperábamos de ningún modo es su último cambio de look beauty con un corte de pelo long bob con el que no solo ha despedido su melena rubia descuidada, sino que también se ha deshecho de su imagen más adolescente marcando tendencia con un una imagen más fresca y renovada. ¡Está guapísima!

Famosas como Pilar Rubio o Eva González se han hecho con esta media melena que también quita años y que es muy fácil de peinar y de mantener. Pero este cambio de look tiene aún muchos más beneficios.

Arregla mogollón, ilumina el rostro, suaviza las facciones, rejuvenece, se puede combinar perfectamente con todo tipo de melenas (lisas, onduladas, rizadas...) y tiene el largo perfecto para llevarlo con cualquier peinado.

Ana Soria ha llevado su nuevo corte de pelo con unas ondas rotas muy amplias y despeinadas, pero también se puede llevar con coletas bajas, con moños, con otros recogidos en 5 minutos para hacer con accesorios para el pelo como la pinza noventera o con trenzas. ¡Hora de pedir cita en la peluquería!