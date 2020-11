26 nov 2020

Compartir en google plus

Hay muchos cortes de pelo que rejuvenecen, pero pocos como la media melena que sienta bien a los 40, a los 50, a los 60 (y a los 14 como Suri Cruise). Se trata de un haircut sin riegos que se ha convertido en el santo grial de las famosas que ya no se ven con el pelo extra largo pero que tampoco quieren echarse más años con un corte de pelo corto arriesgado que no funcione con su rostro.

La neutralidad y versatilidad del corte midi ha enamorado por su facilidad a la hora de peinarlo, por su bajo mantenimiento, por dar brillo y movimiento, y por todas sus posibilidades en cabellos lisos o rizados, con capas, en corte recto, con flequillo, en diferentes largos por encima o por debajo de los hombros...

Video: Los colores de pelo que se llevarán en 2021

Uno de nuestros cortes favoritos es el de Eva Longoria. Se lo vimos a principios del 2020 y desde entonces no ha lucido otro corte de pelo que no sea este: largo medio, capas invisibles y desfiladas y flequillo long para dar mucho movimiento y volumen a su cabello fino. ¿Cómo lo lleva? Liso, raya en el centro y con un color de pelo que ilumina su rostro al máximo. ¿El resultado? Un look de belleza natural y brillante que le sienta fenomenal a la actriz de 45 años.

Avanzamos en edad y llegamos hasta Julia Roberts, que con 53 años no se separa de la media melena que siempre acompaña con unas ondas rotas muy favorecedoras que quitan años. Eso sí, la actriz no se separa de su color favorito: un rubio golden muy luminoso con mechas balayage y reflejos en tonos miel y beige. ¡Nos encanta!

Terminamos con Julianne Moore y su nuevo cambio de look con un corte midi que ha saneado sus puntas manteniendo la longitud ideal y su mayor seña de identidad: su color de pelo natural, un pelirrojo que combina a la perfección con su tono de piel y sus ojos verdes. Para su melena midi ha elegido liso tabla y corte recto. ¿Te apuntas?