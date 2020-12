28 dic 2020

No solo los cortes de pelo para mujeres maduras harán de los 50 los nuevos 30. El peinado y el color también quitan años, como el bob con ondas que puedes hacer en 5 minutos o el tinte castaño que rejuvenece y que está triunfando entre las famosas. Pero para ganar aún más inspiración, no hemos podido evitar hablar de uno de esos cambios de looks hechos por exigencias del guión que tanto nos gustan y que, a veces, superan nuestras expectativas.

¿El motivo? No nos quitamos de la cabeza la melena larga rizada de Nicole Kidman en The Undoing (HBO) (Pincha aquí para descubrir otras 20 series que no has visto en 2020 para hacer una maratón antes de que acabe el año) con la que está guapísima y mucho más rejuvenecida que con su habitual cabello rubio platino.

Video: 8 champús para pelo teñido que conservan el brillo y el color

La actriz australiana ha roto con la creencia de que los tonos rubios son los que mejor sientan a los 50 con el color de pelo que quita años: el rojo veneciano que ha puesto de moda Anya Taylor-Joy en Gambito de dama y que Kidman luce con una melena muy larga, voluminizada y repleta de rizos.

Una combinación que nos encanta por su poder rejuvenecedor gracias a la luminosidad que aporta esta coloración al rostro. Especialmente a los tonos de piel más claritos. La única pega es que se trata de un tinte más difícil de mantener, por lo que es importante cuidarlo con productos específicos que no se lleven el pigmento por delante.

En cuanto al hairstyle, si tu cabello es rizado u ondulado, enhorabuena. Si no, puedes crear el peinado desde cero con unas tenacillas muy finas o con algunos de los trucos para rizos que arrasan en Instagram, como el heatless bathrobe curls, que se consigue utilizando un cinturón de albornoz para unos rizos sin calor. Y tú, ¿con qué Nicole Kidman te quedas?