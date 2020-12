28 dic 2020

Ya os adelantamos que el pelo rizado natural es y será tendencia esta temporada. El volumen y las ondas ganan la partida entre los looks de belleza y poco a poco vamos descubriendo cuáles son los productos que mejor funcionan en este tipo de melena tan castigada (como el activador de rizos apto para el método curly). Pero no todo está hecho y que el cabello rizado esté de moda no significa que haya desaparecido el desconocimiento total sobre sus cuidados y algunas ideas preconcebidas como la de que los rizos pueden dar una imagen menos formal y profesional.

Mucho de ello sabe Jess Rodríguez, fundadora y directora creativa del salón madrileño Are you Ready?, que nos ha dado las claves para dar el primer paso hacia nuestro propósito para el 2021: reivindicar el poder de nuestros rizos desde el lavado sin olvidar los cortes de pelo más adecuados.

Video: 6 peinados fáciles y favorecedores para pelo rizado que te enamorarán

La experta apuesta por tratar cada tipo de cabello de la forma más natural posible: "Cada textura es especial, pero las rizadas, onduladas y afros necesitan ser escuchadas de una manera más concreta a nivel técnicas de aplicación de producto, cantidad, continuidad, rutinas y todo lo necesario para el acabado que deseamos en cada ocasión".

Jess recomienda que el primer paso sea localizar cuál es el tipo de rizo a tratar ya que "en muchos casos, por no decir en todos, existen mezclas de texturas en un solo cuero cabelludo. Es importante tenerlo en cuenta para identificar esas zonas que se rizan menos o en las que hay menos densidad" para después elegir el haircut que mejor funcione dentro de cada gusto.

Cómo lavar el pelo rizado

El ritual de cuidado básico según la experta, consiste en tres pasos que se encargarán de transformar la melena por completo. Siempre con productos veganos, el primero de ellos y el que va a preparar el terreno para el resto de pasos: un peeling capilar con efecto detox a base de menta piperita y aceite de eucalipto que limpia al máximo y deja una sensación de frescor inmediata.

Después es el turno de la hidratación profunda, que se consigue masajeando la raíz con ingredientes como la manteca de karité para que penetren en la cutícula del cabello y se aprovechen todos los beneficios. Para terminar, un baño de proteínas que sella la hidración y deja los rizos con un brillo espectacular, sano y duradero.

Los cortes de pelo rizado más pedidos

Después de definir el mantenimiento, llega el paso final y el más difícil: elegir qué corte de pelo va a sacar todo el potencial del rizo y cuál es el que mejor encaja con nuestro estilo. Para guiarnos, Jess nos ha desvelado cuáles son los más pedidos en su salón: "Los cortes mas favorecedores y solicitados también por comodidad, practicidad y estilo son el bob, el morrinson (que lleva un precioso flequillo rizado) o el messy" ideal para las melenas onduladas.

Para las más atrevidas, la directora creativa opta por los pixie y los rapados que funcionan muy bien en todas las texturas pero especialmente en las afro. Aunque si lo que se quiere es mantener la longitud de la melena, Jess explica que también es una elección perfecta para las más románticas que buscan bajar el rizo y el volumen. ¿Lista para cumplir este propósito beauty para el 2021?