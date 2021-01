10 ene 2021

¡No puede ser! Vicky Martín Berrocal le ha dicho adiós a su melena XXL castaña y se ha cambiado de look para comenzar el año. La diseñadora ha decidio cortar por lo sano y cambiar de imagen para el 2021 y nos ha sorprendido con creces.

Hace unos días anunciaba un cambio en sus redes sociales pero nunca nos habríamos esperado este tan radical. Vicky se ha cortado el pelo y se ha teñido de rubia. ¡Vaya cambio!

Si hace una semanas hablábamos de que se había cortado el pelo dejando atrás su larga cabellera tan característica, ahora se ha tirado a la piscina con un long bob, look que ya luce su hija Alba Díaz y un rubio ceniza con la raya en medio que seguro se convertirá en el tono de la temporada. Lo cierto es que no estamos acostumbradas a ver a Vicky así, pero no le queda nada mal.

¿Tú qué opinas? ¿Te gusta más de rubia o morena?