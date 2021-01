3 ene 2021

Compartir en google plus

Año nuevo, vida nueva. Aunque amemos ese dicho sobre todas las cosas, seamos sinceras: normalmente no se cumple. Sobre todo cuando hablamos de própositos. Gimnasio, dieta, aprender a jugar al ajedrez... llevas desde 2017 posponiendo las tres, querida lectora. Pero no pasa nada, porque en tu lista siempre hay hueco para un cambio de look, sobre todo a principios de año. Esto es lo que ha hecho Vicky Martín Berrocal con su melena. O eso es lo que intuímos.

Hace unos días la diseñadora compartió una foto en su cuenta de Instagram donde lucía una melena midi muy favorecedora. ¿Corte por lo sano? ¿Efecto óptico? ¿Nuestras ganas de cambiar de look? A ciencia cierta no podemos asegurar nada, únicamente remitirnos a las pruebas.

Si ha habido visita a la peluquería (o no) durante estas semanas tampoco podemos afirmarlo porque las únicas imágenes que ha compartido son el pelo recogido. Un moño con raya en media, uno de los peinados que comparte con su hija Alba Díaz y que sienta a la mil maravillas.

Lo cierto es que la media melena es el proceso más sencillo para atreverte con un corte más arriestago como el collarbone si quieres pasarte al bob pero siempre has llevado melena XL. ¿Qué tiene de bueno este corte? Que favorece a todas las edades, rejuvenece y es súper fácil de cuidar.

¿Qué dices? ¿A pasado Vicky por la peluquería o son ensoñaciones nuestras?