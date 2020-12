28 dic 2020

Después de ver este look de Vicky Martín Berrocal, hay una cosa que ha quedado más que clara: que el 2020 ha sido el año de la ropa cómoda. Los chándales, los conjuntos de punto como este de H&M y la ropa versátil como este jersey-sudadera de Zara que está teniendo tanto éxito ha sido los favoritos y ha llegado para quedarse. Ya no es el 'athleisure', sino las prendas que solo te pondrías para estar en casa las que forman parte de algunos de los mejores looks. Y como ha demostrado la propia Vicky, son prendas que puedes encontrar en Zara Home.

La diseñadora publicó una imagen en su perfil de Instagram del día de excursión que había pasado en Portugal. Una jornada para la que escogió un look cómodo con la que patearse las calles de la capital portuguesa y visitar algunos de sus sitios más bonitos como es Sintra. Para ello, optó por un conjunto de pantalón y sudadera en color crema que aunque parece que van a juego, cada prenda es de una marca diferente.

La sudadera es un modelo largo con bolsillo canguro y capucha a ha comprado en Zara Home y que desde la redacción ya hemos ido en su búsqueda y está desaparecida. No sabemos si es un modelo antiguo o ya agotado, pero lo que sí sabemos es que es un básico que hay en un sinfín de tiendas y que es muy fácil de copiar. De hecho, en Zara tienes modelos muy similares a este que he llavado Vicky.

Sudadera beige con capucha similares a las de Vicky Martín Berrocal que puedes comprar en Zara. pinit

Los pantalones con los que combinó esta sudadera son también del gigante de Inditex, pero esta vez solo de Zara. Y se trata de un modelo en color beige y de pernera recta que ella llevó con el bajo muy largo. Añadió unas zapatillas blancas de Veja y puso un toque original a este look con un abrigo de cuadros en tonos grises.