Además de compartir éxito en las redes sociales, Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz, como la mayoría de madres e hijas, también comparten armario.No es la primera vez que una 'roba' a la otra alguna prenda con la que conseguir looks de impacto: ya lo vimos con esta falda viral, este maravilloso traje de invitada, con estos vaqueros súper favorecedores y, esta temporada navideña, con los kimonos, la pieza estrella de la nueva colección de la diseñadora. De hecho, un mismo vestido-kimono ha sido, precisamente, el elegido por ambas para poner un toque sofisticación a sus looks de Nochebuena y Nochevieja.





Y es que, aunque este año las celebraciones han sido caseras y en 'petit comité', muchas no han (hemos) querido renunciar a un buen look de fiesta, aunque fuera para no movernos de nuestro salón. Por eso, tanto Vicky Martín Berrocal como Alba Díaz se han rendido al brillo de las lentejuelas, pero en su versión más cómoda: con una elegantísima bata bicolor en negro y azul noche de Victoria Collección que demuestra que los kimonos son la prenda más favorecedora, tengas la edad o la talla que tengas.





Con cuello esmoquin de crepé, pronuncuado escote en uve, largo midi y manga ancha, la bata Nika de Victoria Collección de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal estiliza la figura gracias a una silueta 'wrap' súper favorecedora: el cinturón a juego ciñe y marca la cintura, y la sensual abertura de la falda hace que nuestras piernas parezcan más largas y estilizadas. Además, este modelo, que cuesta 295 euros, es perfecto para 'compartir' (con tu madre o tu hija, como hacen Alba y Vicky, con tu hermana o con tu mejor amiga) porque sus talla (S/M y M/L) cubren un rango mucho más amplio que las medidas tradicionales.