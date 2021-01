13 ene 2021

Si con el cambio de año te ha rondado por la mente hacerte un cambio de look, bienvenida. Porque si una de tus ideas es pasarte al rubio -estos tres tonos se llevarán en 2021-, pero no quieres arriesgar demasiado y quieres acertar de lleno, debes tener en cuenta una serie de consejos y saber qué color exacto te va a hacer triunfar. Y tienes dos posibilidades con las que arrasar: el rubio ceniza de Vicky Martín Berrocal o el caramelo de Penélope Curz.

Video: Estos son los tonos de rubio que se llevarán en 2021

La tonalidad de rubia del cabello siempre está de moda, ya que es un color rejuvenecedor, que da luz al rostro y al que cualquiera se puede unir, aunque versionándolo dependiendo la tonalidad de la tez. Por ello, si tienes una base oscura por ejemplo, Charo García de Salón Ilitia aconseja: "Los tonos como el mushroom se mezclan muy bien con las bases oscuras y le dan mucha personalidad, sin duda, un toque muy moderno y diferenciador".

Sin embargo, si no sabes muy bien qué color escoger, el tono que no falla y que favorece tengas la piel que tengas es el rubio arena. "Para aquellas que no saben por cuál decidirse, siempre les recomiendo el arena, un rubio neutro que incorpora matices de los mieles y los ceniza. Por eso, gusta y favorece tanto", explica Charo García.

Por otro lado, si lo que buscas es un color duradero, que no pase de moda y que sea fácil de mantener, el rubio caramelo es la mejor opción. "Para las que buscan propuestas más atemporales, el caramelo tostado, siempre con toques individualizados que transformen aún más la melena", recomienda Charo García.