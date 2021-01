26 ene 2021

Tras probar con el flequillo cortina postizo por exigencias del guion, Nuria Roca parece haberse sentido muy cómoda con este corte de pelo porque, definitivamente, ha pasado por la peluquería para hacerlo una realidad.





Tras mantener varios meses sus mechas contouring y su corte de pelo a capas, la presentadora se ha hecho con el cambio de look más rejuvenecedor: un flequillo abierto muy ligero y un ligero retoque con el color de pelo que quita años al máximo y que ya se hizo Penélope Cruz, unas mechas caramelo irresistibles que van a triunfar este 2021.

Nuria Roca ha acudido a su estilista de confianza, Jose Tabas de Tacha Beauty para realizar la transformación. "Estamos trabajando con el tono caramelo que va a quedar muy bien. He realizado una mezcla de babylights con balayage", explica el experto.

Nuria Roca muestra el proceso de su nuevo cambio de look.

Y aunque todavía no hemos visto al detalle el cambio de look que va a estrenar en 'El Hormiguero', estamos seguras que su nueva melena va a funcionar fenomenal con su rostro. "Pues sí, lo he hecho. ¡Lo he vuelto a hacer!", Nuria en Instagram adelantando que lleva un flequillo cortina ligero gracias a la descarga de unas puntas muy desfiladas.

Un corte con mucho movimiento y maleabilidad que es muy fácil de peinar además de rejuvenecer el rostro al enmarcar las facciones y disimular la frente ancha y las pequeñas líneas de expresión de la zona. Otras famosas como la actriz Mamen Mendizabal, han aprobado su nuevo look: "¡Pon un flequillo en tu vida! Yo me arrepiento y me alegro cada día 20 veces".

En cuanto al largo del grueso del cabello, suponemos que ha mantenido la longitud de un corte de pelo midi que funciona perfectamente con este flequillo. Para el color, la pista está clara: castaño luminoso con unas mechas caramelo muy luminosas que le dan una luz especial al rostro. ¡Estamos deseando verla!