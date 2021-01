21 ene 2021

Fue el corte de pelo del pasado año y, aunque parecía que para el 2021 se iban a llevar propuestas más arriesgadas, lo cierto es que el bob sigue siendo el cambio de look favorito. Y no nos extraña, porque es la opción que rejuvenece y quita años y que favorece a todo el mundo. Ana de Armas se acaba de unir a él con un flequillo recto y la protagonista de Los Bridgerton lo ha llevado en diferentes versiones. Ahora, la última en probar sus efectos ha sido Marta Torné, quien también ha cambiado el color y... ¡Le queda de maravilla!

La actriz acudió a Anara by ANA Lerida, su peluquería de confianza, para arrancar el año renovando su imagen y dejando atrás la melena larga que llevaba. Año nuevo, pelo nuevo. Y el resultado de este cambio ha sido todo un acierto. "Esta vez hemos decidido cortar por lo sano y buscar un color natural y un look rejuvenecedor ¿Os gusta?", escribió Marta junto a una imagen en la que aparece con un corte de pelo bob a la altura de los hombros que lleva con unas ligeras ondas naturales y un flequillo largo por las mejillas. ¡Ideal!

Desde el salón, han enseñado el proceso de este cambio de look que, además de venir con un corte de pelo bob ideal, también ha incluido un cambio en la coloración. Marta escogió el Espresso Brown, un tinte que da luminosidad y movimiento a su pelo castaño. ¡Nos encanta!