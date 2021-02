7 feb 2021

Las claves para cuidar la melena a los 40 años no solo las encontramos en los cortes, en los colores de pelo más rejuvenecedores o en los tipos de peinados tirantes con efecto lifting que estilizan al máximo el rostro. Cómo utilicemos el champú y cómo nos lavemos el cabello es primordial, por no hablar de lo mucho que importa la buena salud del cuero cabelludo. De ahí que Eugenia Silva haya optado por hacerse un exfoliante capilar que no solo limpia las impurezas, sino que también incentiva el crecimiento de un pelo más fuerte, más sano y más brillante.

"Nunca antes me había exfoliado el cuero cabelludo. Si os soy sincera, pensaba que no tendría tanta importancia, pero tras una conversación de amigas, me aconsejaron que probara y se ha convertido en mi nuevo descumbrimiento" ha explicado la top model.

¿Qué exfoliante ha elegido Eugenia? Se ha realizado el tratamiento con el Exfoliante Pre-Champú NX1E de System Professional, un producto que se utiliza antes del champú y que limpia de forma intensiva el cuero cabelludo para acabar con contaminantes e impurezas como la grasa, los residuos de otros productos de peinado y la polución ambiental que tanto dañan la melena. Según la modelo, "la exfoliación capilar sirve para eliminar células muertas y controlar el exceso de sebo y caspa" Además, "es recomendable realizarla cada tres semanas. Al aplicarlo se desobstruyen los poros y se oxigena la piel de la cabeza. Yo he notado una sensación muy agradable de frescura", ha concluido.

Todo gracias a una fórmula sin parabenos ni siliconas y con ingredientes de origen natural, como el extracto de células de Açaí y la Corteza de Sauce. Tal y como explican desde la firma, "es un tratamiento exclusivo para salón y debe ser realizado cada 30-45 días por un peluquero cualificado". Tú solo tendrás que preocuparte de lucir pelazo.