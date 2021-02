19 feb 2021

Aviso para las melenas rubias naturales (o teñidas), te vamos a contar cómo conseguir el pelo rubio con "mechas" iceblonde de la Princesa Leonor. Un rubio luminoso que es pura tendencia esta temporada y que sienta de maravilla a cualquier edad. El efecto siempre es el mismo: dulcifica las facciones y las suaviza, por lo que pone buena cara a los 20 y rejuvenece a partir de los 40. Además, no hay nada como cambiar de look ligeramente sin grandes retoques de cara a la primavera, y sobre todo, hacerlo con uno de los tonos que más veremos con la llegada del buen tiempo.





Si tu cabello es rubio natural o si está teñido con una base castaña clara, tenemos dos sprays aclarantes que van a hacer maravillas por tu melena. Y aunque la Reina Letizia, como con su perfume favorito, no nos haya confesado qué utiliza en la melena de su primogénita, nosotras tenemos claro que Leonor ha ido aclarándola gradualmente. Y eso solo lo ha podido conseguir con los ingredientes de estos dos productos capilares que cuestan menos de 20 euros y que tú también puedes conseguir.

1. Go Blonder de John Frieda, un spray que aclara el pelo rubio hasta dos tonalidades. La manzanilla y los cítricos se encargan de hidratar la melena y darle una luminosidad extremas, y el peróxido rebaja gradualmente el hair blonde. De tres a cinco usos notarás la diferencia.

¿Cómo aplicarlo? Se utiliza sobre el cabello húmedo tras el lavado. Pulveriza directamente, seca con secador y termina con una pasada de planchas para que el calor active la fórmula. No usar si: reseca las puntas excesivamente, si irrita la piel, si se tiene un cuero cabelludo sensible, si tu melena es marrón oscura o negra o si tu pelo teñido está decolorado intensamente en un platino o blanco. La influencer Teresa Andrés Gonzalvo es fiel seguidora de este producto y así de bien le sienta. "Así consigo mi tono de rubio. Uso desde hace 5 años este spray aclarante gradual. (Yo me lo echo hasta que consigo el tono que quiero). Me lo pongo en pelo húmedo y se activa con el calor" , explica en Instagram. Hazte con él en Douglas por 12,99 euros.

2. Otra opción más económica es el spray Okara Blond Ritual Radiance Lightening de Furterer. Un producto aclarante que desenrenda fácilmente, repara, hidrata, suaviza y aporta un brillo precioso al cabello rubio natural, con mechas o teñido. Su fórmula con extracto de Okara, cáscara de limón y caña de azúcar, protegen las fibras capilares a la vez que las proporcionan un aclarado gradual muy favorecedor. En Cocooncenter por 4,30 euros.