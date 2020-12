22 dic 2020

Si el día a día con tu cabello se te hace cuesta arriba y consideras que un poco de inspiración bastará para salir de la zona de confort, la Princesa Leonor tiene los mejores peinados fáciles y favorecedores que podrás compartir con tu hija porque sientan bien a cualquier edad al igual que el corte de pelo bob de Emme, la hija de Jennifer López. ¿Qué tienen las hijas de las famosas y de las royals que no dejan de eclipsar a sus madres?

Por delante de la Reina Letizia y su icónica coleta rejuvenecedora, Leonor no deja de sorprendernos con su pelo rubio y sus mechas ice blonde que serán tendencia en 2021. Por ello hemos querido hacer un repaso de sus looks de belleza que no han dejado indiferente a nadie en el último año y que son perfectos para peinar tu melena de lunes a domingo.

La coleta con truco

Heredada de doña Letizia, la princesa sabe llevar con mucho estilo la coleta más fina y elegante de todas: la coleta con truco que adoran las royals. Raíz muy pulida, coleta a media altura y el coletero camuflado con un mechón del mismo peinado. ¿El toque final? Unas ondas en las puntas que puedes crear con una pasada de plancha si es que no son naturales. El resultado dependerá de lo bien que peines el pelo y de su posterior sujección. Un peinado fácil y super favorecedor para llevar tanto a diario como para las ocasiones más especiales.

El semirecogido en 5 minutos

Puede que este sea el peinado favorito de Leonor porque siempre lo elige para cada una de sus apariciones públicas y lo mejor es que lo hace en diferentes versiones que nos deja con la mejor inspiración. En media melena recta o en melena XXL, estos dos semirecogidos son perfectos para presumir de un pelo bonito a cualquier edad. Haz el primero con la raya en el centro y recogiendo en los mechones laterales. Para el segundo, peina toda la mitad del cabello superior hacia atrás y haz una trenza ancha y despeinada.

Las ondas iluminadoras

Terminamos con el peinado royal por excelencia, unas ondas al agua muy caídas y brillantes que aportan naturalidad y luminosidad al rostro, y que por lo tanto, rejuvenecen. Por no hablar del volumen y el movimiento que aportan a cualquier tipo de pelo hasta en las melenas más finas y apagadas. Llévalas con la raya en el centro o en un alteral, y en todos los cortes de pelo largos y medios.