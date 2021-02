23 feb 2021

¿Qué sería de cualquier melena sin un color de pelo rejuvenecedor, brillante y cuidado? Si estás cansada de tu cabello oscuro y apagado pero no eres partidaria de un cambio de look radical, las nuevas mechas tendencia del 2021 te interesan. Se llaman face framing y van a triunfar esta temporada gracias a su aporte natural de color y luminosidad en las melenas castañas.

Una coloración ideal para quienes prefieren ser prudentes con su pelo como Laura Matamoros, que nos ha descubierto esta maravilla de coloración tan favorecedora y perfecta que se funde a la perfección con el tono del cabello natural, sin cortes ni rayas inesperadas

Video: 8 champús para pelo teñido que conservan el brillo y el color

La influencer se ha decantado por esta opción tan sutil ya que no es fan de los grandes cambios por si después no le gusta. "Como veis me he aclarado un poquito más el pelo. Sobre todo la parte frontal de la cara para dar más luminosidad. Estoy encantadísima con mi nuevo color vainilla", ha explicado en Instagram.

Las coloristas Cora Ruiz y Alba Ruiz del salón madrileño Gente han sido las encargadas de aplicar las mechas con productos de Goldwell, que tal y como han explicado desde la peluquería, dejan la melena super suave e hidratada a pesar de la coloración. "No resecan el pelo si se usa el producto adecuado tanto para realizar el trabajo como para mantenerlo. Nosotros siempre vamos a cuidar tu salud capilar".

¿El resultado? Unas mechas que nos encantan para dar luz en las melenas castañas y a cualquier edad. Eso sí, a partir de los 40, tendrán un efecto rejuvenecedor irresistible gracias a los contornos luminosos y coloreados que disimulan eficazmente las líneas de expresión más finitas.