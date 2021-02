26 feb 2021

Juana Acosta sorprendía a sus seguidores hace unos días, al publicar unas imágenes en las que aparecía luciendo un cambio de imagen radical con flequillo XS. Sin embargo, parece que solo fue un look momentáneo para realizar el trabajo de la última película en la que ha participado, ya que ahora, la hemos visto con su melena bastante diferente. Un cambio no tan radical como este de Elsa Pataky, pero que tiene uno de los flequillos más buscados del momento. ¿Tú ya sabes cuál te vas a hacer según la forma de tu cara? Toma nota aquí.





La actriz se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, el rodaje de la nueva película 'Lobo Feroz', para el que parece haber vuelto a cambiar su pelo, no sabemos si por exigencias del guión o por elección propia. Aunque no es la única, porque su compañera de reparto Adriana Ugarte también ha tenido que cambiar su imagen y ha sorprendido con un corte mucho más radical: un pixie con flequillo.

Sin embargo, parece que Juana ha tenido que apostar por un cambio más sencillo y menos arriesgado y ha lucido su media melena con su rizo natural que, todo hay que decirlo, tiene precioso. No es la primera vez que vemos a la actriz dejar al aire su cabello ondulado y desde aquí queremos animarla a hacerlo más porque le queda de maravilla. Pero lo mejor de este cambio es el flequillo cortina que ha añadido a su look.

Juana ha escogido el flequillo menos arriesgado de todos y también el más cómodo. Es uno tipo cortina es decir, abierto y desfilado con una forma redondeada, que ella ha llevado en versión larga a la altura de las cejas. Un corte de pelo muy bien acogido entre las famosas y que es perfecto si quieres hacerte un cambio sin arriesgar demasiado. Además, aporta un toque de frescura y un toque rejuvenecedor que nos encanta.