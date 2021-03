8 mar 2021

Lidl se ha convertido en una de nuestras posibilidades beauty low cost favoritas. Tanto es así, que le está ganando la partida a productos de Mercadona como este tratamiento antiedad con vitamina C o el sérum antimanchas que arrasa en ventas. Y aunque estas zapatillas que ha llevado Nuria Roca han sido, probablemente, su producto con más éxito, su sección de belleza con productos como esta crema antiarrugas de 2,99 euros arrasan. Ahora, la cadena de supermercados ha revolucionado el mercado de los stylers para el pelo, con un moldeador multifunción que cuesta menos de 20 euros.

Hablamos de un moldeador multifuncional de pelo con recubrimiento de cerámica, mango ergonómico y articulación de giro de 360º, que viene con siete cabezales diferentes para ofrecer a tu melena el estilo que más desees. Rizar, alisar, ondular... Todas las posibilidades se pueden realizar con este todo en uno que está disponible únicamente online por tan solo 19,99 euros.

Por menos de 20 euros puedes hacerte con unas planchas, unas placas para crear el famoso efecto frizz, un cepillo rizador, un moldeador para crear ondas y tres tenacillas con diferentes diámetros para obtener desde un rizo pequeño a unas ligeras ondas de estilo surfero.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que un producto tan barato puede no ser del todo bueno para el cuidado de tu cabello. Aunque está recubierto de cerámica, aplicar calor con frecuencia con estos moldeadores tan asequibles no es del todo recomendable. Por ello, si buscas algo similar, pero que no dañe el pelo, recomendamos Dyson Airwrap.

Un moldeador también multifuncional que incluye diferentes cabezales, pero que riza, ondula, alisa y seca sin calor extremo gracias a un potente motor digital con la aerodinámica. Cuesta 499 euros y puedes comparlo aquí.