9 mar 2021

Ya lo anunciamos hace unos meses: entre los colores de pelo tendencia del 2021 ibamos a tener una estrella que iba a dejar su propia estela. Y no nos referimos al bronde al que las famosas no pueden resistirse esta temporada. Sino al tono rojo veneciano de la prota de 'Gambito de dama' sigue marcando la moda en coloración capilar y hay una famosa que se ha unido al tinte de pelo ginger para su último cambio de look natural y sutil.

Y no ha sido otra que la archiconocida Gigi Hadid, que hace no mucho nos sorprendió con el flequillo largo que triunfa esta temporada.

Video: Los tipos de mechas y reflejos que triunfarán en 2021

Esta vez, la top model ha regresado a la pasarela de la mano de Versace en la Semana de la Moda de Milán y ha estrenado una melena XXL con este color de pelo que quita años y que es perfecto para los cabellos rubios y castaños claritos que busquen una nueva imagen. El estilista neoyorquino Panos Papandrianos ha sido el encargado de teñir el pelo de la mayor de las Hadid y el resultado es perfecto.

El experto colorista ha creado un cabello super luminoso, rejuvenecedor y natural que pone buena cara al instante y que funciona bien en todos los tipos de pieles, pero especialmente en las más claritas y pecosas con los ojos marrones o verdes como los de Gigi Hadid.

Además, se puede jugar con las múltiples tonalidades rojizas y crear una melena monocolor, con reflejos o con mechas para crear más volumen y movimiento. La mala noticia es que es uno de los colores más difíciles de mantener en el tiempo, pero con unos buenos productos capilares para el pelo teñido, mantendrás el color bonito y lo alargarás lo máximo posible ¿Te apuntas al cambio de look de moda?