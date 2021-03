30 mar 2021

Puede que tengas suerte y seas de esas a quienes los años no pasan por su pelo, pero no suele ser lo habitual. A la mayoría de nosotras nos empiezan a aparecer las primeras canas y, si no te atreves a llevar el pelo gris (aunque esté de moda), empiezas a recurrir al tinte. Ahí es cuando empiezan a aparecer rubias hasta de debajo de las piedras, porque siempre se ha pensado que los tonos claros son los que más rejuvenecen. Y aunque no seremos nosotras las que denostemos este tono, está demostrado que los tonos castaños, como el dark chocolate, tiene un efecto rejuvenecedor que pocos colores consiguen.

A Ester Expósito no le hace falta rejuvenecer ni uno solo de los 21 años que tiene, pero ella es una de las que ha optado por oscurecer poco a poco su melena rubia con productos vegetales para aportar brillo y calidad a su pelo.

El tipo de castaño por el que ha optado la actriz sienta bien a cualquier edad pero a las mujeres de más de 40 y 50 años, les aporta luminosidad a la cara, ayudando a dar profundidad a la mirada y resaltando las facciones. Esto es más fácil con una tonalidad de castaño media-oscura, ya que los tonos más claros pueden apagar en exceso.

El único 'pero' que podemos ponerle a este color de pelo es que, para que no se vea apagado y sin brillo, es necesario cuidarlo en profundidad. Por eso es recomendable un tratamiento profesional en peluquería cada dos meses aproximadamente, evitar en la medida de lo posible secadores y planchas y mantenerlo en casa con productos glossy que le devuelvan la luminosidad.

Si no sabes ni por dónde empezar, aquí te enseñamos unos productos con los que conseguirás que tu melena castaña luzca fuerte y con brillo, logrando así ese efecto rejuvenecedor que todas buscamos.

Bruma intensificadora de brillo Bed Head de Tigi

Esta bruma mejora el brillo y la suavidad del cabello y, gracias a su complejo acondicionador, lo deja más manejable. Encuéntralo en Druni por 9,95 euros.

Serum capilar reparador de Cocunat

Creado a base de aceite de argán, que nutre tu cabello en profundidad y evita la aparición de puntas abiertas; aceites de girasol y almendras dulces que mantienen tu cabello hidratado por más tiempo; y aceites de calabaza y sésamo que suavizan el cabello y combaten el encrespamiento. Devuelve y realza el glow natural de tu cabello con sólo 3 gotas después de cada lavado. Consíguelo en Druni por 19,95 euros.

Champú hidratante Wella Fusion Intense Repair

Está indicado, sobre todo, para el cabello dañado ya que lo vuelve más fuerte y resistente. Con ese champú podrás limpiar suavemente tu cabello, reconstruir su estructura, aumentar la flexibilidad de la fibra y conseguir un cabello fuerte y suave. Contiene EDDS - lípidos micronizados y aminoácidos de seda, componentes principales de los constructores del cabello. Encuéntralo en Douglas por 7,49 euros.