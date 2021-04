5 abr 2021

Da igual que sepas cómo cuidar la melena a partir de los 40 o que hayas dado con el mejor champú para cubrir las primeras canas. El encrespamiento no entiende de edad ni de texturas o colores. Y aunque es cierto que el frizz empeora en el pelo envejecido, en las melenas rizadas o en los cabellos teñidos, cualquiera puede ser víctima del problema capilar más común.

¿Por qué se provoca el encrespamiento?

Comprender qué sucede nos dará las pautas necesarias para cuidar el pelo encrespado y los productos capilares necesarios. "Si tenemos el pelo reseco debido a que el pelo está dañado, lo primero es cortar la parte deteriorada, que suelen ser sobre todo las puntas. Lo segundo es aplicar productos con ingredientes super nutritivos. La razón del encrespamiento típica del pelo seco, es justamente la falta de hidratación. Después del lavado, protege tu pelo para que no pierda sus aceites naturales con cosméticos como sprays o sérums que evitan que el sol, las planchas o el cloro lo dañen", explica Raquel Saiz de Salón Blue.

Tal y como explica la experta, acabar con el encrespamiento de forma rápida y fácil pasa por utilizar un spray reparador para pelo seco y dañado o uno de estos sérums capilares baratísimos que son los más vendidos de Primor, Amazon, Mercadona...

Nuestra primera apuesta va para el Argán Serum Capilar Suavizante de Ziaja, un tratamiento sin aclarado enriquecido con aceite de argán y tsubaki que no solo facilita el peinado del cabello húmedo o seco sin tirones, también ayuda a eliminar el encrespamiento y combatir la rotura de las puntas. Con dos o tres gotas será suficiente para aplicarlo especialmente en las puntas. Está disponible en Primor y cuesta 4,94 euros.

Argán Serum Capilar Suavizante de Ziaja, en Primor por 4,94 euros. pinit

Seguimos con el sérum capilar más vendido de Amazon. El Absolut Repair de L'Oréal Professionnel. Un sérum que nutre el pelo en profundidad dejándolo suave, brillante y renovado. Su fórmula restablece la cohesión celular a nivel córtex y corta con los puentes electroestáticos que provocan el encrespamiento. La melena se verá sana e hidratada al instante sin una sensación grasa o pegajosa. En Amazon por 8,99 euros.

Sérum Absolut Repair de L'Oréal Professionnel, el más vendido de Amazon. pinit

Y si lo has probado todo, necesitas una fórmula aún más fuerte como la del sérum Frizz-ease Extra Strength de John Frieda. Está formulado con una combinación de siliconas, extracto de algas y proteinas de seda para una efectividad de altura. Previene el encrespamiento protegiendo a las fibras capilares de cualquier tipo de humedad y reparándolas instantáneamente. Ideal para el cabello rebelde y super grueso. El cabello se vuelve manejable, suave, sedoso y extra brillante. En Amazon es uno de los mejor valorados y acumula más de 6.000 valoraciones positivas. "Es un producto increible. Cuando el tiempo está húmedo y llueve, se me ondula y se me encrespa. Ahora hecho una gota de este sérum en el pelo mojado y me queda siempre liso y no se me encrespa aunque llueva", destaca una clienta.

Frizz-ease Extra Strength de John Frieda, en Amazon por 11,95 euros. pinit

Terminamos con uno de los más vendidos de Mercadona, un sérum capilar para pelo liso que da brillo y deja el cabello suave e hidratada al instante. Ilumina incluso las melenas con mechas y no aporta peso ni apelmaza. Además, ofrece una protección térmica de hasta 70 grados. Entra en el supermercado y llévate el sérum antiencrespamiento barato que mejor funciona por menos de 5 euros.

Sérum fluido iluminador Stylius de Mercadona. pinit

¡Que no sea por falta de opciones!