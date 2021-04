15 abr 2021

A priori, pensar en un champú de cebolla nos da un poquito de repelús. Nos gusta la cebolla, pero, ¿quién quiere llevar aroma de cebolla en el pelo? Pero tranquila, porque los champús de cebolla, oh maravilla, no huelen a cebolla. Puedes beneficiarte de sus propiedades sin tener que asumir sus partes negativas. Este tipo de champús absorven la grasa de tu cabello (como estos champús para pelo graso), y lo fortalece previniendo su caída. Además, el que te traemos hoy es el más vendido de Amazon, lo que suele ser sinónimo de calidad.

Estamos hablando del champú de cebolla de la marca Babaria, que contiene extracto de Cebolla, rico en azufre, compuestos fenólicos y flavonoides, que le confieren propiedades antioxidantes, purificantes, antiirritantes, de protección del color del cabello y estimulantes del crecimiento capilar. Y todo eso por 2,44 euros, todo un regalo.

Con más de 1.000 comentarios en Amazon y una valoración de 4,4 sobre 5, el champú de cebolla de Babaria es uno de los best sellers de la plataforma. Las que ya lo han probado destacan su fiabilidad: "Te dura el cabello limpio más tiempo, y te crece más rápido,no huele nada a cebolla" e incluso su capacidad para dar volumen al cabello fino: "Yo tengo el pelo muy liso y fino y me ayuda a darle volumen, cuando me lavo con este champú me lo noto y me lo notan". Pero lo que muchas usuarias resaltan es que favorece el crecimiento de tu cabello: "En tan pocos meses he conseguido que mi pelo crezca al rededor de 18-20cm. No puedo estar más contenta. También te deja el pelo muy suave y con muchísimo brillo".

Pero este champú de Babaria no es el único elaborado con cebolla en la lista de los más vendidos de Amazon. Hablamos del de la marca Nuggela & Sulé, que está fabricado en España y combina el extracto de cebolla con glucógeno marino y sales del Mar Muerto. Promete estimular el crecimiento del cabello, dar brillo y suavidad, fortalecer el folículo, aumentar el volumen, eliminar el exceso de sebo y prevenir las canas.

Puedes encontrarlo en Amazon en formato viaje (100 ml) por 7,95 euros y es un auténtico superventas.

¿Te atreves con el champú de cebolla o todavía tienes ciertos reparos?